Исследователи случайно обнаружили новые антибиотики

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Ученые из Университета Солфорда приблизились к победе над бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Специалисты уже создали несколько лекарств, многие из которых столь же действенны, как антибиотик амоксициллин, или даже эффективнее, передает The Daily Mail.

Исследователи искали ингибиторы митохондрий («энергетических станций» клеток) для борьбы с раком. Ученые отсортировали 45000 соединений, опираясь на трехмерную структуру митохондрий. Они нашли 800 потенциальных ингибиторов митохондрий. Самыми перспективными оказались 10 соединений.

Специалисты выяснили, что обнаруженные соединения успешно справлялись с распространенными видами бактерий, включая стрептококк, псевдомонаду, кишечную палочку, метициллин-резистентный золотистый стафилококк, и грибком Candida albicans. Ученые назвали соединения «мито-рибоскинами».


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