Исследователи случайно обнаружили новые антибиотики

Ученые из Университета Солфорда приблизились к победе над бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Специалисты уже создали несколько лекарств, многие из которых столь же действенны, как антибиотик амоксициллин, или даже эффективнее, передает The Daily Mail.
Исследователи искали ингибиторы митохондрий («энергетических станций» клеток) для борьбы с раком. Ученые отсортировали 45000 соединений, опираясь на трехмерную структуру митохондрий. Они нашли 800 потенциальных ингибиторов митохондрий. Самыми перспективными оказались 10 соединений.
Специалисты выяснили, что обнаруженные соединения успешно справлялись с распространенными видами бактерий, включая стрептококк, псевдомонаду, кишечную палочку, метициллин-резистентный золотистый стафилококк, и грибком Candida albicans. Ученые назвали соединения «мито-рибоскинами».