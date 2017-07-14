Исследователи случайно обнаружили новые антибиотики

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Ученые из Университета Солфорда приблизились к победе над бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Специалисты уже создали несколько лекарств, многие из которых столь же действенны, как антибиотик амоксициллин, или даже эффективнее, передает The Daily Mail.