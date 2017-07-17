Британские ученые выяснили, что разгадывание кроссвордов благотворно влияет на состояние мозга. Положительный эффект может сохраняться на протяжении долгих лет.

В частности, это занятие позволяет предотвратить слабоумие, считают специалисты из Эксетерского университета. Они представили результаты своих исследований на международной конференции Ассоциации Альцгеймера.

Участниками эксперимента стали 17 тысяч здоровых людей старше 50 лет. Как выяснилось,

лучше всех с заданиями на память, внимательность и мышление справлялись те, кто регулярно разгадывал кроссворды,

сообщает «Газета.Ru».

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Ученые подсчитали, что мозг поклонников этих головоломок функционировал по сравнению с остальными участниками так, словно был на десять лет моложе. Специалисты отмечают, что крайне важно выявлять такие особенности образа жизни, которые можно использовать в качестве профилактических мер различных форм слабоумия, в том числе, болезни Альцгеймера.

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