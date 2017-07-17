 

Фото: depositphotos.com

Британские ученые выяснили, что разгадывание кроссвордов благотворно влияет на состояние мозга. Положительный эффект может сохраняться на протяжении долгих лет.

Еще по этой теме

В частности, это занятие позволяет предотвратить слабоумие, считают специалисты из Эксетерского университета. Они представили результаты своих исследований на международной конференции Ассоциации Альцгеймера.

Участниками эксперимента стали 17 тысяч здоровых людей старше 50 лет. Как выяснилось,

лучше всех с заданиями на память, внимательность и мышление справлялись те, кто регулярно разгадывал кроссворды,

сообщает «Газета.Ru».

Реклама

Ученые подсчитали, что мозг поклонников этих головоломок функционировал по сравнению с остальными участниками так, словно был на десять лет моложе. Специалисты отмечают, что крайне важно выявлять такие особенности образа жизни, которые можно использовать в качестве профилактических мер различных форм слабоумия, в том числе, болезни Альцгеймера.

Еще по этой теме
Депрессия повышает риск развития слабоумия

Депрессия повышает риск развития слабоумия

Слабоумие и маразм обходятся миру в один процент ВВП

Слабоумие и маразм обходятся миру в один процент ВВП

Каким будет мир в 2025 году: телепортация и меньше слабоумия

Каким будет мир в 2025 году: телепортация и меньше слабоумия


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Мясо с мясом и много фруктов: Так кормят солдат НАТО в Адажи Новости

Мясо с мясом и много фруктов: Так кормят солдат НАТО в Адажи

Драка в центре Риги: На британского солдата завели дело Новости

Драка в центре Риги: На британского солдата завели дело

ФОТО: Вера Брежнева покорила «Дзинтари» Showbiz

ФОТО: Вера Брежнева покорила «Дзинтари»

Заключительный день Positivus: фестивальный стиль самых стойких Wo&Men

Заключительный день Positivus: фестивальный стиль самых стойких

Жители назвали самый лучший город для проживания в Латвии Новости

Жители назвали самый лучший город для проживания в Латвии

Наука

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 