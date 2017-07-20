В Турции археологи обнаружили кувшин со смайликом возрастом почти 4 тыс. лет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Турецкие и итальянские археологи, работавшие на раскопках древнего города хеттов Каркемиш в провинции Газиантеп на юге Турции недалеко от границы с Сирией, обнаружили среди керамики кувшин с нарисованным улыбающимся лицом - древнейшим, возрастом 3 700 лет, смайликом, сообщает The Independent.

«Это без сомнения улыбающееся лицо. Никаких других следов краски на кувшине нет. И в античной керамике этого региона не встречается параллелей», - рассказал газете руководитель группы, профессор археологии Николо Марчетти из Болонского университета.

За последние семь лет, что ведется работа, археологи не сталкивались с подобными изображениями в районе Каркемиша. Турецкий телеканал NTV публикует фотографии находки и смайлика, привлекшего внимание к раскопкам.

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Несколько античных находок эпохи хеттов, - посуды, использовавшейся для еды и питья более 4 тыс. лет назад, - были сделаны в этом году, среди них - этот кувшин с узким горлом и маленькой ручкой. Он был обнаружен в гробнице, и использовался для прохладительных напитков типа шербета. Возраст находки - 1 700 годы до н.э. Находка будет передана Музею археологии Газиантепа, сообщает Daily Sabah.

Археологи поняли, что перед ними «смайлик» только когда находка попала в лабораторию реставраторов.

В нынешней экспедиции работали в общей сложности 25 экспертов. Вообще же Каркемиш имеет долгую историю раскопок. Археологи работают в этом районе с 1911-1914 годов, положила начало раскопкам британская экспедиция. В 2018 году, по обещанию министра культуры и туризма Турции, здесь будет музей под открытым небом.

Хетты - анатолийский народ, управлявший империей, которая простиралась от современной Греции и Египта на территорию Турции и Сирии. Каркемиш в начале второго тысячелетия до нашей эры был одним из самых могущественных городов-государств Ближнего Востока, на его территории произошла библейская битва между армиями Древнего Египта и Вавилонского царства в 605 году до н.э. В IX веке до нашей эры город был захвачен ассирийцами и пришел в упадок.

Смайлик до сих пор считался гораздо более поздним изобретением. Для обозначения положительных эмоций смайл как пиктограмму использовали в Словакии в XVII веке. Первое использование условного изображения счастливого лица было отмечено в рекламной кампании фильма «Лили» в 1953 году.

Широкое распространение смайлики получили в компьютерную эпоху. Эмодзи все чаще служат пользователям для выражения своих мыслей, становясь полноценной заменой словам и буквам.



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