Назван способ прожить на семь лет дольше

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Американские и немецкие ученые показали, что люди, которые не курят и не страдают ожирением, а также умеренно употребляют алкоголь, в среднем живут на семь лет дольше, чем остальные. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Health Affairs, кратко о нем сообщает Общество имени Макса Планка (ФРГ).

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав статистику о 14 тысячах американцев в возрасте 50-89 лет, живших в среднем на 4-5 лет дольше, чем подавляющее большинство населения США.

Эксперты отмечают, что воздействие трех ключевых факторов, влияющих на продолжительность и качество жизни (ожирение, курение и употребление алкоголя), неравноценно. Ожирение оказалось сильнее связано с ранней инвалидностью, курение — с ранней смертностью, употребление алкоголя — с уменьшением продолжительности жизни и резким ухудшением здоровья.

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Мужчины, которые не только не курили и не имели лишнего веса, но и не употребляли алкоголь, жили в среднем на 11 лет дольше остальных. Для женщин продолжительность жизни в этом случае увеличивалась на 12 лет.

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