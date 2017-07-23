Финские ученые предлагают выращивать еду из углерода и водорода

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Финские ученые разработали метод недорогого производства пищи лишь при помощи углерода и водорода, сообщает Yle. Они утверждают, что продукт мог бы спасти от голода бедные страны и к тому же улучшить экологию.

Метод разработали в Техническом университете Лаппеенрапта и Исследовательском технологическом центре VTT. Для создания пищи - коричневой кашицы, вкусовые свойства которой не уточняются - используются одноклеточные организмы. Им для роста нужны лишь углерод и водород.

Сейчас готового продукта получают лишь один грамм в две недели, но исследователи верят, что через 10 лет можно будет запустить коммерческое производство.

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Старший исследователь VTT Юха-Пекка Питкянен указывает, что это путь к экологически чистому производству, который не требует сельского хозяйства и использования пестицидов: «Мы просто пользуемся многообразием природы. Существуют организмы, которые могут использовать водород как источник энергии. Его можно получить из электричества, а электричество добывать с помощью солнечных панелей».

Ученые говорят, что продукт, содержащий большое количество питательных веществ, мог бы существенно улучшить ситуацию в страдающих от голода странах. Кроме того, такое производство продуктов питания можно налаживать вне зависимости от качества почвы, влажности и других погодных условий.

Кроме того, указывают авторы метода, такой подход благосклонно скажется и на природе: пестициды не понадобятся, а выбросы парниковых газов значительно снизятся.


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