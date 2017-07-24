Уникальный случай: в Африке живет ребенок, победивший ВИЧ

иллюстративное фото
 

иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Медицинский мир взорвала новость о том, что в ЮАР проживает ребенок (девочка), родившийся от ВИЧ-инфицированной матери и уже восемь лет успешно борющийся в вирусом без антиретровирусных препаратов, пишет РИА «Новости».


Комментирует эксперт Ави Виолари из Университета Витватерсранда: «Подобные случаи крайне редки. Изучая их, мы ищем пути для того, чтобы полностью избавить больных от инфекции. Мне кажется, что прием противовирусных препаратов в раннем возрасте помог иммунитету девочки подавить вирус, и теперь нам нужно понять, чем она отличается от остальных пациентов».

Медицине известно несколько случаев, когда организм подавлял ВИЧ на долгое время. Однако вирусные частицы все равно оставались в организме. Что касается африканской девочки, то ее спасло раннее начало антиретровирусной терапии. Лекарства ей давали с первого месяца жизни на протяжении 40 недель.

Ранняя терапия замедлила развитие инфекции. Согласно статистике, благодаря этому можно отказаться от лечения на два года. Но девятилетняя пациентка смогла полностью избавиться от вируса.

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