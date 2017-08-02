Такое увидишь нечасто: гигантская аномальная молния поразила гору

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Издание LiveScience опубликовало редкое видео с джетом — гигантской и редкой разновидностью молний. Это явление представляет собой конусовидную трубку, возникающую обычно в верхних слоях атмосферы над грозовыми тучами на высоте 40-50 километров (у нижней границы ионосферы).