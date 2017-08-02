Такое увидишь нечасто: гигантская аномальная молния поразила гору

 

Фото: скриншот видео

Издание LiveScience опубликовало редкое видео с джетом — гигантской и редкой разновидностью молний. Это явление представляет собой конусовидную трубку, возникающую обычно в верхних слоях атмосферы над грозовыми тучами на высоте 40-50 километров (у нижней границы ионосферы).

Джет, который был зафиксирован сотрудниками обсерватории Джемини на горе Мауна-Кеа (Гавайи), возник, как предполагается, на высоте 80 километров. Ученые обсерватории назвали феномен удивительным. Также на камеру были сняты мезосферные гравитационные волны, которые напоминают рябь на водных поверхностях. Их породили конвекционные процессы, протекающие в окрестностях грозового облака.

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