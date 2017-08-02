Электронные сигареты назвали медленными «убийцами»

Американские ученые Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли заявили о том, что электронные сигареты могут сократить жизнь человека и спровоцировать преждевременную смерть. Причиной тому служат токсины, которые содержатся в паре от вейпа, передает EurekAlert!.

Полный текст исследования был обнародован в журнале Environmental Science & Technology.

В исследовании отмечается, что несмотря на отсутствие вредных веществ, характерных для табачного дыма, пар все же включает в себя потенциально опасные соединения, которые оказывают вред здоровью. К ним относятся акролеин, канцероген формальдегид, а также диацетил.

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По словам ученых, только ограниченная доза этих веществ в организме может быть воспринята без вреда для здоровья.

Так, люди, делающие около 250 затяжек в день при помощи электронной сигареты, потребляют вредные соединения сверх нормы.

Также в помещениях, где допускается вейпинг, концентрация токсинов также является выше допустимой.

И тем не менее, специалисты отмечают, что электронная сигарета значительно менее вредна, нежели курение табачных изделий.

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