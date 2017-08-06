Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Британские ученые заявили, что спать слишком много так же вредно для здоровья, как и недосыпание. К такому выводу пришли специалисты Оксфордского университета. Так, исследователи проанализировали продолжительность сна и сновидения 846 добровольцев.

При этом учитывались тяжесть кошмаров, их частота за последние две недели, стресс, тревога, паранойя, галлюцинации и употребление алкоголя.

Выяснилось, что тревога, галлюцинации, паранойя были напрямую связаны с частотой кошмаров и их тяжестью.

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Сами по себе кошмары нарушают сон, усиливая уже существующие психические проблемы.


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