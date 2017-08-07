Ученые назвали самую большую угрозу для человека

Психологи из Университета Бригама Янга в США назвали самую большую угрозу для человека. По мнению специалистов, наиболее опасны для населения одиночество и социальная изоляция, передает EurekAlert!.

Ученые отмечают, что воздействие этих факторов растет с каждым годом. А тем временем, коммуникация людей друг с другом необходима для здоровья человека и является одной из фундаментальных составляющих благополучия и нормального психологического состояния.

Согласно данным исследования, около миллиона жителей США в возрасте старше 45 лет страдают от хронического одиночества. При этом, по результатам переписи 2014 года, свыше четверти населения живет в одиночестве и более половины не состоят в браке.

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Сообщается, что в ходе исследования специалисты изучили результаты 147 научных работ, в которых участвовали более 300 тысяч добровольцев.

По мнению психологов, крепкие социальные связи помогают снизить риск ранней смертности в 50 процентах случаев. При этом изоляция и одиночество эти риски усиливает, и даже в большей степени, нежели ожирение.