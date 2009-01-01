Землетрясение в Мексике сопровождалось загадочными огнями

Несколько дней назад Мексику потрясло землетрясение магнитудой 8,2, сопровождавшееся вспышками света в небе. Об этом сообщается на портале Sciencr.

Такие явления наблюдались при землетрясениях и раньше. В 2014 году ученые, установили их природу. Вспышки не связаны с молниями или пролетавшими над Мексикой самолетами. Их источником становятся горные породы. Свечение может проявляться в разных формах – как голубоватые всполохи, светящиеся сферы или короткие вспышки, похожие на молнии.

«В определенных породах накапливаемое напряжение может разбивать пары отрицательно заряженных атомов кислорода, позволяя им через трещины в породе выйти на поверхность в виде электрического тока. Если атомов много, то они ионизируют воздух в воздушных карманах и формируют плазму, которая и излучает свет», - поясняет профессор геологии Лейла Эртолахти.

Такие вспышки наблюдались, в частности, перед разрушительными землетрясениями 1811-1812 годов в штате Миссури в США, в 1906 году в Сан-Франциско, в 1988 году в Квебеке и в 2009 году в Италии.