Ученые назвали самое дешевое универсальное лекарство

Международная группа ученых установила, что эффект плацебо оказывает воздействие на пациента даже в том случае, если он знает о фиктивности принятого препарата, передает The Telegraph. Полный текст научной статьи был обнародован в издании Pain.

Установить этот факт ученые смогли, проведя эксперимент на 160 участниках, добровольно привлеченных к исследованию.

Им предлагалось держать руку на разогретой плите до тех пор, пока болевой синдром не достигнет своего предела. После этого людей разделили на две группы, и одной предложили местную анестезию, на самом деле являющуюся плацебо, а другой также дали фейковый препарат, однако известили об этом.

В итоге у участников двух групп, которые максимально смогли продержать свои руки на горячей плите, показатели оказались схожими.

Издание сообщает, что до этого момента было принято считать, будто эффект плацебо действует только в том случае, если настоящая информация о нем скрыта от пациента.