Ученые создали новые соединения для борьбы с воспалением



Так, новые соединения нацелены на ключевой воспалительный механизм. Для их создания ученые использовали целый ряд химических и биологических методов. Теперь специалисты планируют усовершенствовать и протестировать соединения. Ранееисследователи обнаружили, что мефенамовая кислота обращала вспять потерю памяти и воспаление мозга у мышей с симптомами болезни Альцгеймера.



20 животным под кожу имплантировали минипомпы на месяц. Данные помпы доставляли определенные дозы мефенамовой кислоты 10 мышам, а остальным - плацебо. К концу месяца у первой группы признаки потери памяти полностью пропали. Во второй группе было все без изменений. Специалисты установили: мефенамовая кислота влияла на NLRP3 инфламмасому, повреждающую клетки мозга.