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Ученые создали новые соединения для борьбы с воспалением

Meddaily.ru
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Специалисты из Университета Манчестера в течение 10 лет занимались разработкой мощных ингибиторов воспаления. Им удалось создать соединения, подавляющие активность инфламмасом - белковых комплексов, запускающих воспалительную реакцию при многих видах рака, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых недугах, передает The Deccan Chronicle.


Так, новые соединения нацелены на ключевой воспалительный механизм. Для их создания ученые использовали целый ряд химических и биологических методов. Теперь специалисты планируют усовершенствовать и протестировать соединения. Ранееисследователи обнаружили, что мефенамовая кислота обращала вспять потерю памяти и воспаление мозга у мышей с симптомами болезни Альцгеймера.

20 животным под кожу имплантировали минипомпы на месяц. Данные помпы доставляли определенные дозы мефенамовой кислоты 10 мышам, а остальным - плацебо. К концу месяца у первой группы признаки потери памяти полностью пропали. Во второй группе было все без изменений. Специалисты установили: мефенамовая кислота влияла на NLRP3 инфламмасому, повреждающую клетки мозга.

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