Сегодня в Латвии Ночь ученых: двери распахнут многие научные центры

Сегодня, 29 сентября, в Латвии пройдет очередная Ночь ученых. Научные центры, музеи, вузы и институты Риги, Цесиса, Валмиеры, Лиепаи, Резекне, Вентспилса, Даугавпилса, Елгавы, Саласпилса, Добеле, Юрмалы и Папе подготовили специальную программу и ждут любителей науки уже с 18:00.

Ночь ученых - международная акция, проходящая более чем в 300 городах и 24 странах Европы.

В Риге традиционно она пройдет в Латвийском университете, где в центральном здании на ул.Райня посетители смогут на виртуальном мотоцикле или автомашине побывать в различных экстремальных ситуациях и проверить свою реакцию в ситуации, например, когда на дорогу выскочило животное. В помещениях Музея истории будут рассказывать об инновациях столетней давности, а в Астрономической башне позволят посмотреть на звезды и расскажут у пионере ракетостроения Фридрихе Цандере.

На Факультете философии и теологии (б.Калпака 4) с 19:00 начнутся дискуссии на тему цивилизаций, а в Ботаническом музее (б.Кронвалда 4) позволят рассмотреть в микроскоп различные микроскопические грибы, на которые в обычной жизни мы не обращаем внимания, в Зоологическом музее расскажут о новых тенденциях в изучении бабочек, а заодно и покажут их.

Институт атомной физики и спектроскопии (ул.Шкюню 2) расскажет об оптической иллюзии и рассмотрит в микроскоп мобильные телефоны. В Инженернонаучной школе РТУ (б.Кронвалда 1) научат изготавливать детекторы лжи и измерители частот, позволят принять участие в экспериментах (надо записаться), в Центре современного искусства (б.Кронвалда 4) покажут научные фильмы, а в Институте транспорта и связи (ул.Ломоносова 1) познакомят с роботами, научат делать спиннеры и расскажут неизвестные факты о LEGO (тоже по записи, телефон и мейл для этого - в ссылке внизу статьи).

Архитектурный факультет РТУ (ул.Кипсалас 6) приглашает в мастерскую 3D-ручек, а Факультет энергетики и электротехники РТУ (ул.Азенес 12/1) приглашает посмотреть уникальный ветровой генератор, установленный на крыше здания. Здесь же покажут робота КУКА (необходима запись).

Рижский университет им.Страдиня (ул. Дзирциема 16) покажет, как измеряется уровень шума и качества воздуха и расскажет о теле человека. Латвийский центр биомедицины (ул.Ратсупитес 1) предлагает пройти квест и узнать, как создается генная инженерия (нужна запись), а научный институт продовольственной безопасности, здоровья животных и среды BIOR (ул.Леюпес 3, у Южного моста) расскажет о скрытой жизни паразитов и покажет различные эксперименты.

Это лишь малая часть сегодняшней программы. Ученые постарались и подготовили много занимательных вещей для детей, подростков, молодежи и взрослых. Так что, выбирайте город, место, мероприятие, проверьте, нужна ли запись или вход свободный, и обязательно проведите сегодняшний вечер с наукой!

Подробная программа здесь >>>