Любителей порно отдадут на изучение искусственному интеллекту

Популярный порносайт xHamster объявил о том, что будет использовать технологии искусственного интеллекта для анализа предпочтений пользователей.

Представители порносайта назвали собственную разработку xHAI — искусственный интеллект от xHamster.

«У xHamster имеется огромный объем контента, в том числе пользовательского. На сайт ежедневно публикуется до пяти тысяч видео (всего более пяти миллионов роликов) в более чем 400 категориях. Все материалы рассортированы на 50 тысяч категорий, а над контентом работают десятки тысяч производителей», — рассказал директор по маркетингу Алекс Хокинс (Alex Hawkins).

С помощью машинного обучения xHAI проанализирует предпочтения каждого пользователя, а затем будет формировать список рекомендаций на основе его предпочтений. Для анализа сайт также привлечет технологию распознавания лиц, что поможет, к примеру, понять, какие эмоции на лице актеров предпочтительнее для юзера.

xHAI также будет изучать комментарии пользователей, лайки под видео, количество просмотров и их глубину.