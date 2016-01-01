Европу накроет экологический Армагеддон

Нидерландские, немецкие и британские ученые показали, что в Германии за последние 27 лет исчезло примерно от 76 до 82 процентов летающих насекомых. Специалисты допускают, что в Западной и Центральной Европе складывается аналогичная ситуация. Исследование опубликовано в журнале Plos One, сообщает The Independent.

«Мы, кажется, делаем огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни, и в настоящее время находимся на пути к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насекомых, все рухнет», — отмечает соавтор Дейв Гулсон.

Замеры проводились в 63 немецких природоохранных зонах.

В 1989 году в ловушку ежедневно попадало около десяти граммов летающих насекомых, тогда как в 2016 году этот показатель снизился в примерно в пять раз

(точные данные зависят от сезона наблюдений).

Исследование основано на данных, полученных учеными от любителей-энтомологов. Специалисты предполагают, что вне пределов природоохранных территорий, где не налажена защита животных и растений, ситуация еще хуже.

Точная причина резкого снижения числа летающих насекомых неизвестна. Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей произошедшее, ученые считают резкое повышение в последние четверть века использования гербицидов, пестицидов и инсектицидов в сельском хозяйстве.