Создано повышающее интеллект американских солдат устройство

Исследователи из Университета Макгилла в Канаде и HRL Laboratories создали устройство, повышающее способность к обучению у людей. Проект был профинансирован управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Как сообщает издание Daily Mail, электрический стимулятор мозга повышает интеллект на 40 процентов.

При транскраниальной стимуляции электроды прикрепляются к голове без хирургического вмешательства, что делает технологию доступной для многих людей. В разработанном устройстве используется постоянный ток, который воздействует на префронтальную кору больших полушарий, которая отвечает за различные когнитивные функции (память, внимание и принятие решения). При этом увеличивается связность между различными областями мозга, что способствует более быстрому обучению.

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Устройство было протестировано на макаках, которые должны были определить место, где лежит еда, с помощью визуальных меток. Чтобы научиться определять связь между метками и пищей, животным потребовались 22 попытки. Однако после стимуляции постоянным током они обучались этому всего за 12 попыток.

Исследователи надеются, что метод стимуляции будет одобрен FDA (Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) и к 2022 году будет широко применяться, в том числе вооруженными силами.