Антарктические ледники ускорили таяние

В октябре от одного из двух крупнейших ледников Арктики Pine Island откололся массив площадью, в четыре раза превышающей остров Манхэттен. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно прогнозу, сделанному на основе спутниковых снимков ледников, в будущем процесс таяния льдов ускорится еще в два-три раза, повысив уровень Мирового океана. Уже сейчас ледники Pine Island и Thwaites стали главными источниками возникновения айсбергов в Антарктиде.

В 2015 году от продолжающего разрушаться ледника Thwaites откололся айсберг длиной 24 километра. Под воздействием глобального потепления два ледника стремительно сползают в море Амундсена.

По мнению ученого Эрика Ригно (Eric Rignot) из Университета штата Калифорния, специализирующегося на изменениях климата, ледники тают в следствие растущего потепления морской воды, окружающей ледяные массивы Антарктики. Ригно утверждает, что в годы, когда среднегодовая температура в Южном полушарии ниже нормы, процесс таяния льдов замедляется. А в теплые годы, напротив, протекает быстрее.

Согласно опросу 50 лауреатов Нобелевской премии, проведенному британским журналом Times Higher Education, глобальное потепление считается учеными самой большой угрозой человечеству, наряду с ростом населения.

Примечательно, что искусственный интеллект, об опасности которого предупреждают эксперты IT-отрасли, назвал лишь один человек из полусотни опрошенных.