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Ученые обнаружили старейшего предка человека

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: Flickr.com/Dallas Krentzel

Палеонтологи Портсмутского университета в Великобритании нашли окаменелые останки древнейшего млекопитающего, которое позиционируют, как дальнего родственника человека. Существо, проживающее около 145 миллионов лет назад в эру динозавров, напоминало крысу, передает Phys.org.

Издание сообщает, что останки были обнаружены на Юрском побережье, расположенном на юге Англии, в Дорсете.

Специалисты изучали мелкие образцы пород, которые относятся к раннему меловому периоду, и неожиданно обнаружили два хорошо сохранившихся зуба, принадлежащих некогда небольших размеров животному.

По предположениям ученых, существо относилось к растительноядным, либо же к насекомоядным. Судя по степени изношенности зубов, млекопитающее дожило до довольно преклонного возраста.

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