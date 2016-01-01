Ученые Китая планируют первыми вступить в контакт с инопланетянами

Уфологи Китая заявили, что первыми найдут представителей внеземной жизни и вступят с ними в контакт. Столь смелое заявление китайские ученые подкреплят вполне земными доводами: именно на территории КНР в 2016 году был установлен и начал работать самый большой в мире радиотелескоп FAST, который способен зафиксировать внеземные сигналы.

С данным радиотелескопом по размерам ни один другой агрегат в мире не может сравниться, поскольку его апертура равна 500 метрам. К примеру, если сравнивать телескоп FAST и из пуэрториканской обсерватории «Аресибо», то диаметр первого аппарата в два раза больше.

По мнению научного сотрудника Центра поиска внеземных цивилизаций Эндрю Симиона, именно китайцы смогут совершить то, что не удавалось ранее никому.

Сообщается, что радиотелескоп FAST будет исследовать далекие галактики, которые ни один другой подобный аппарат на Земле увидеть не сможет.

Данное устройство, по словам ведущего исследователя Китая по поиску инопланетной жизни Лю Цзысина, является чем-то из сферы «научной фантастики».

В планах Китая также строительство радиообсерватории на темной стороне Луны.