Солдаты НАТО могут стать «невидимками»

Благодаря инновационному материалу, разработанному в Турции, солдаты НАТО вскоре станут невидимыми для радара и тепловизионных камер, сообщает Newsweek.

«Материал, который, по сообщениям, прошел испытания в вооруженных силах Турции, распределяет тепло человеческого тела так, чтобы обмануть тепловизионные камеры. Он также облегчает для солдат возможность спрятаться от приборов ночного видения и других детекторов», - пишет издание.

Конечно, новый материал не сделает солдат невидимыми для невооруженного глаза. Однако это важное изобретение, которое может повысить военную подготовку считают эксперты.

На данный момент армия также поддерживает разработку камуфляжного материала "квантовая невидимка", который делает того, кто его носит, совершенно невидимым для невооруженного глаза путем изменения траектории лучей света вокруг них", - отмечает автор статьи Кристина Маза.

NATO SOLDIERS COULD BE INVISIBLE WITH NEW TURKISH FABRIC