Предсказано появление новой сексуальной ориентации

Исследователи из Манитобского университета в Канаде пришли к выводу, что в будущем вырастет число людей, занимающихся сексом с роботизированными куклами и увлекающихся виртуальной порнографией. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Можно с уверенностью сказать, что наступила эпоха погружения в виртуальный секс», — заявил доктор Нил Маккартур (Neil Mccarthur), директор университетского центра профессиональной и прикладной этики.

По его словам, по мере развития этих технологий все больше людей будет пользоваться ими, и появятся так называемые цифросексуалы (англ. digisexuals) — те, кто будут связывать свою сексуальную идентичность с цифровыми технологиями. По мнению специалистов, цифросексуалы будут предпочитать виртуальную реальность и роботов общению с настоящими людьми. Роботы при этом будут удовлетворять такие желания, на которые не согласятся партнеры из числа людей.

В сентябре 2017 года сообщалось, что первая секс-кукла с искусственным интеллектом Саманта (Samantha) была сломана во время наплыва посетителей фестиваля электронных искусств в австрийском Линце. Стоимость робота составила 3700 евро (примерно 250 тысяч рублей). Саманта способна реагировать на прикосновения и объятия, а также запоминает своих «партнеров», и выстраивает индивидуальную линию общения с каждым из них.