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Раскрыты предельные возможности человеческого организма

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Французские ученые определили предельные возможности человеческого организма. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Physiology, сообщает Daily Mail.

Специалисты проанализировали информацию об изменении предельных возможностей человека за последние 120 лет и пришли к выводу, что они уже достигнуты.

Без искусственного вмешательства Homo sapiens не превзойдет достигнутых показателей, таких как продолжительность жизни, рост тела и физическая выносливость.

«За последние десять лет в некоторых африканских странах рост человека снизился; это говорит о том, что некоторые общества больше не могут обеспечить достаточное питание для своих детей и поддерживать их здоровье», — полагает соавтор статьи Жан-Франсуа Туссен из Парижского университета.

В настоящее время самыми высокими людьми на планете считаются нидерландские мужчины, чей средний рост составляет 185 сантиметров. В рейтинге ожидаемой продолжительности жизни Всемирной организации здравоохранения лидирует Япония (86,8 года для женщин).

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