В Египте обнаружили две древние гробницы

В египетском городе Луксор археологи обнаружили две небольшие древние гробницы. Об этом сообщили власти Египта, сообщает Associated Press.

Возраст гробниц составляет около 3,5 тыс. лет.

В одной из гробниц нашли мумию, вероятно, должностного лица, на потолке было написано имя фараона Тутмоса I. Также в ней были найдены деревянные погребальные маски, глиняные сосуды и около 450 статуй. Отмечается, что гробница имеет пять входов.

Во второй гробнице нашли настенные надписи и рисунки, указывающие на то, что это захоронение относится к периоду между правлениями фараонов Аменхотепа II и Тутмоса IV — представителей 18-й династии правителей Древнего Египта.

В октябре сообщалось, что египетские археологи нашли в Луксоре неизвестную гробницу времен Древнего Египта.