Китай запустил крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию

В китайском городе Хуайнань в провинции Аньхой заработала крупнейшая в мире плавучая фотоэлектростанция. Об этом сообщает Yicaiglobal.com.

«Станция с установленной мощностью 150 мегаватт – первый подобный проект компании China Three Gorges Corp», – говорится в сообщении.

Отмечается, что преимуществами подобных электростанций является то, что они не занимают много места, а морская вода действует как естественный охладитель, который заодно способствует увеличению объемов производства электроэнергии.

На полную мощность станция выйдет в следующем году. Производимой электроэнергии хватит, чтобы обеспечить 94 тысячи домохозяйств. Общие инвестиции в строительство составляли $151 млн.

China Starts Operations at World’s Largest Floating Solar Farm