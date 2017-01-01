Китай запустил крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию

Электростанция мощностью 150 мегаватт обеспечит светом 94 тысячи домохозяйств.
В китайском городе Хуайнань в провинции Аньхой заработала крупнейшая в мире плавучая фотоэлектростанция. Об этом сообщает Yicaiglobal.com.
«Станция с установленной мощностью 150 мегаватт – первый подобный проект компании China Three Gorges Corp», – говорится в сообщении.
Отмечается, что преимуществами подобных электростанций является то, что они не занимают много места, а морская вода действует как естественный охладитель, который заодно способствует увеличению объемов производства электроэнергии.
На полную мощность станция выйдет в следующем году. Производимой электроэнергии хватит, чтобы обеспечить 94 тысячи домохозяйств. Общие инвестиции в строительство составляли $151 млн.
China Starts Operations at World’s Largest Floating Solar Farm