Ученые рассказали, что ощущает человек перед смертью

Как удалось выяснить ученым из Университета Вуллонгонга в Австралии, люди крайне редко умирают в муках, и, как правило, перед уходом из жизни их беспокоят такие симптомы, как бессонница, усталость и проблемы с дыханием, причем эти ощущения по мере приближения смерти становятся менее выраженными.

Эксперты отмечают, что за последние 10 лет зафиксировано статистически значимое падение боли и ряда других симптомов смерти. Сейчас более 85% пациентов, обеспечиваемых необходимыми обезболивающими, не имеют серьезных симптомов на момент ухода из жизни.

Наиболее распространенным симптомом, заставляющим людей страдать к концу жизни, является усталость. Известно, что 13,3% пациентов рассказали, что испытывают сильный стресс из-за усталости, 7,4% рассказали о боли, еще 7,1% - о потере аппетита.

Такие проблемы, как угнетение дыхания, тошнота, расстройство кишечника встречались реже. Таким образом оказалось, что в последние дни и часы своей жизни люди редко страдают от боли, нежели в начале болезни, пишет «Вестник здоровья».