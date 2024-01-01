В США девочка родилась после 24 лет заморозки в виде эмбриона

Женщина из американского штата Теннесси успешно родила девочку, которая появилась из эмбриона, находившегося 24 года в заморозке. Об этом сообщает CBS News.

26-летняя Тина Гибсон забеременела в марте этого года после того, как ей в матку поместили эмбрион, долгое время находившийся в заморозке. 25 ноября Тина родила здорового ребенка — дочку назвали Эммой.

Исследователи Университета Теннесси отметили, что речь идет об уникальном случае:

Эмма стала первым ребенком, эмбрион которой был заморожен 24 года.

Телеканал подчеркивает, что таким образом дочь Тины Гибсон всего на год с небольшим младше своей мамы.