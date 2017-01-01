Ученые создали аэрозоль, экономящий расход автомобильного топлива

Специалисты Томского политехнического университета разработали аэрозоль, который, по их словам, позволяет снизить расходы горючего в автомобильных двигателях и уменьшить загрязнение окружающей среды, сообщает «Сиб.фм».

При добавлении небольшого количества воды аэрозоль становится легковоспламеняющимся. Впрыск полученной топливной эмульсии в камеру сгорания сопровождается взрывом и образованием облака мельчайших частиц топлива, что ускоряет горение, пишет издание.

Эксперименты показали, что

аэрозоль нагревается, испаряется и зажигается в три-четыре раза быстрее, чем при использовании других известных систем подачи топлива,

рассказал журналистам руководитель проекта Павел Стрижак. «За счет быстрого розжига камера сгорания прогреется быстрее, следовательно будет потрачено меньше топлива», - пояснил ученый.

«Помимо ускорения процессов зажигания, добавление воды в топливо способствует снижению уровня загрязнения окружающей среды, - добавил Стрижак. - Крупные концерны по производству автомобилей сегодня в этом очень заинтересованы. Например, наши коллеги из Франции, Германии и Италии проводят такие эксперименты с дизельным топливом по заказу компании BMW».

Эту разработку можно будет применять не только для транспорта, но и для быстрого розжига котлов тепловых станций или котельных, а также в камерах сгорания дизель-генераторов. Аэрозоль, в частности, позволит теплоэнергетикам разжигать угольные котлы без применения растопочного топлива в виде мазута, отмечается в публикации.