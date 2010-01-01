Страшный декабрь: мужчины уходят и пропадают

В декабре мужчины пропадают без вести и погибают чаще, чем в любой другой месяц, выяснили ученые. В целом же на зимние месяцы приходится более половины исчезновений. Чаще всего мужчины погибают потому, что в нетрезвом состоянии падают в водоемы.

В декабре мужчины пропадают без вести и погибают чаще, чем в любой другой месяц, установили исследователи из Портсмутского университета в Великобритании. Данные были опубликованы в отчете на сайте университета.

С декабря по февраль мужчины отправляются на вечеринки, с которых уже не возвращаются, сообщают исследователи.

Они рассмотрели 96 случаев за 2010-2015 годы, в которых мужчины от 16 до 62 лет пропадали без вести, а позже были найдены их трупы. В 71% случаев это были мужчины моложе 25 лет.

Как выяснилось, 22% исчезновений приходились на декабрь, а всего за зиму исчезало 53% мужчин от общего количества пропавших.

В период с марта по ноябрь количество пропавших мужчин резко падало и находилось в пределах 2-7% в месяц.

Среди пропавших в декабре мужчин шестеро отмечали Рождество на работе с коллегами, еще пятеро пропали без вести в канун Нового года или в первые часы 1 января.

74% погибших незадолго до исчезновения были замечены в ночных клубах, барах, пабах.

«Всем нам известно, что можно и нельзя делать в это время года. Но, например, выставить себя дураком на корпоративе не страшно. Куда важнее добраться домой в целости и убедиться, что твоим друзьям это тоже удалось», — отмечает Геофф Ньюисс, один из авторов исследования.

Расстояние, на котором тело было найдено от места, где мужчину видели последний раз, варьировалось от 27 м до 88 км, но в большинстве случаев — 85% — составляло около 5 км.

Особенно опасны оказались маршруты, пролегающие рядом с водоемами – тела 89% погибших были найдены в реках и озерах.

Почти все мужчины, погибшие в воде, утонули — лишь 2% смертей оказались вызваны переохлаждением и 5% — непосредственно падением. Более половины тел были извлечены из рек.

Признаки алкогольной интоксикации были обнаружены в большинстве случаев. У некоторых присутствовали следы наркотического опьянения. Большинство мужчин погибли вследствие несчастного случая. В 11% случаев тела были найдены на земле. Среди этих мужчин 55% скончались от удара о землю – например, при падении с крыши. 27% погибли от переохлаждения, 18% — от передозировки наркотиков.

Шансы выжить значительно понижает холодная погода, объясняет Ньюисс. «Людям следует соблюдать дополнительные меры предосторожности зимой, особенно находясь вблизи водоемов, — говорит он. – Мимо них может пролегать ваш путь домой, но когда люди употребляют слишком много алкоголя, они становятся дезориентированными. Они уже не могут мыслить трезво, особенно если выпили больше, чем обычно. А если зимой оказаться в воде, то шансы выжить весьма невелики».

В 41% случаев поиски занимали меньше недели, в 38% случаев – от недели до месяца. Несколько тел были найдены спустя более года.

По мнению Ньюисса, такие данные способны расстроить семьи и друзей пропавших. «Исчезновение человека влечет за собой множество последствий, но самое болезненное из них – эмоциональные страдания.

В таких случаях мы прекрасно понимаем, что произошло нечто ужасное, но не можем быть уверены, пока не получим определенного ответа. Можете представить себе такое Рождество?», – говорит он.

Цель работы, как отмечают авторы – помочь полиции и поисковым отрядам разработать более эффективные стратегии поиска.

Кроме того, отмечают исследователи, она может послужить напоминанием о том, что следует следить за собой в праздничные дни.

«Пропавшие без вести после вечеринок мужчины сталкиваются с особенно высоким риском смерти. Если рассматривать случаи исчезновения людей на протяжении многих лет, кажется, женщин чаще находят живыми. Это область для дальнейших исследований» — считает Ньюисс.

Также исследователи отмечают, что чем дольше длятся поиски, тем меньше шансов найти пропавшего живым. Так, если поиски продолжаются более 48 часов, количество людей, найденных мертвыми, доходит до 60%.

Если же поиски занимают более трех суток, их число возрастает до 100%.

В 41% случаев тела погибших мужчин обнаружила полиция или поисковые отряды. На остальные наткнулись случайные люди.

Это первая подобная работа, акцент в которой был сделан на конкретных обстоятельствах исчезновения, а не на личных характеристиках пропавших людей, отмечают авторы. Они намерены продолжить сотрудничество с поисковыми организациями.