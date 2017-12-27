Замерзающий Ниагарский водопад стал хитом соцсетей

На границе США и Канады на фоне сильных морозов начал замерзать знаменитый Ниагарский водопад. К водопаду устремились морозоустойчивые туристы, а фото редкого зрелища стали хитами соцсетей.

В последние дни в ряде штатов США установилась морозная погода, выпал снег. По прогнозам синоптиков, в Вашингтоне в новогоднюю ночь ожидается минус 13 градусов. Температурный рекорд для этого города был установлен в 1899 году, когда термометр показал минус 26 градусов, напоминает РИА «Новости».

Как видно на фото, сам водный поток полностью не замерз. Однако поднятая им водяная пыль украсила все вокруг уникальными узорами.





Публикация от Free Your Mind and Think (@freeyourmindandthink) Дек 30, 2017 at 10:21 PST

Fire and ice Публикация от Kael Rebick (@punkodelish) Дек 27, 2017 at 6:04 PST

В январе 2015 года по отвесной ледяной стене, в которую превратился участок водопада, впервые поднялся альпинист - это был канадец Уилл Гадд.

Ниагарский водопад представляет собой комплекс водопадов на реке Ниагара, отделяющей американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Ниагарские водопады - водопад «Подкова» и водопад «Фата». Перепад высот не очень велик, но водопады очень широки, и по объёму проходящей через него воды Ниагарский водопад - самый мощный в Северной Америке. Полностью водопад замерзает крайне редко - так, это происходило в 1848-м и в 1912 годах.





