Названа причина преждевременного старения

Ученые Колумбийского университета выяснили, что дети, родившиеся в окрестностях угольной электростанции в китайском Тунляне до ее закрытия, имели более короткие теломеры, чем те, что жили уже после остановки работы ТЭС. Таким образом, грязный воздух может способствовать преждевременному старению. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Теломерами называют концевые участки хромосом, которые предохраняют потерю ДНК при делении клеток.

Однако каждый раз при митозе теломеры сокращаются, что приводит к постепенному усилению нестабильности генома. В конце концов, клетка перестает делиться и погибает. Показано, что укороченная длина теломер связана с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижением когнитивных способностей, ускоренным старением и преждевременной смертью.

Исследователи проанализировали длину теломер у 255 новорожденных. Оказалось, что в организме детей, которые родились до закрытия ТЭС, находится большое количество следов воздействия полициклических ароматических углеводородов на ДНК.

Кроме того, уровень этих химических веществ коррелировал с длиной теломер, а также с низким уровнем нейротрофического фактора мозга — белка, участвующего в формировании нейронов.