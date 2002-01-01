Находка антропологов на севере Израиля меняет представление об эволюции Homo sapiens

Международная группа антропологов проанализировала древнейшие останки современного человека (Homo sapiens), найденные за пределами Африки, и пришла к выводу, что «Человек разумный» появился на земле гораздо раньше, чем до сих пор считалось. Речь идет о фрагменте челюсти с зубами древнего человека, который был найден в ходе раскопок в пещере Мислия в районе горы Кармель на севере Израиля. Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Фотографии находок приводит сайт Ynet.co.il.

Как поясняет NEWSru Israel, данный фрагмент челюсти был найден одним из студентов в пещере Мислия еще в 2002 году. Таким образом новость сегодня заключается не в самом факте находки, а в публикации результатов многолетних исследований, целью которых была датировка фрагментов. Учеными были использованы три различных современных метода анализа, которые позволили прийти к выводам, опубликованным в Science.

Согласно этим выводам, возраст челюстной кости с зубами датируется в промежутке от 177 до 194 тысяч лет.

Находка свидетельствует о том, что современные люди присутствовали в Восточном Средиземноморье на 50 тысяч лет раньше, чем считалось до этого, передает ТАСС.

До этого считалось, что современные люди появились в Африке примерно 160-200 тысяч лет назад, эволюционировали там и начали мигрировать с этого континента около 100 тысяч лет назад.

«Наша находка свидетельствует о том, что современные люди присутствовали за пределами Африки намного раньше, что полностью меняет наши взгляды на распространение современного человека и историю современной эволюции человека», - поясняет профессор кафедры антропологии и анатомии Тель-Авивского университета Исраэль Гершковиц, руководивший исследованием.

До сих пор самые ранние останки современного человека, обнаруженные за пределами Африки, тоже были найдены на территории Израиля и были датированы периодом в 90-120 тысяч лет назад.

«Если окаменелости 170-190 тысяч лет, то вся история эволюции Homo sapiens сдвигается по меньшей мере на 100-200 тысяч лет в прошлое. Другими словами, если люди современного типа начали расселяться из Африки около 200 тысяч лет назад, то из этого следует, что они должны были там появиться по меньшей мере 300-500 тысяч лет назад», - добавляет Гершковиц.

Он уточнил, что некоторыми деталями окаменелость напоминает останки неандертальцев и других человеческих групп. Это позволяет предположить, что, хотя человеческий род происходит из Африки, отдельные свои черты он, должно быть, приобрел в процессе эволюции за ее пределами.

Обитатели пещеры Мислия были удачливыми охотниками на крупную дичь и собирателями множества растений, повседневно использовали в быту огонь и производили каменные орудия труда, передает РИА «Новости».

Напомним, три года назад в пещере Манот на севере Израиля ученые под руководством того же Исраэля Гершковица нашли доказательства совместной жизни современного человека с неандертальцами.



