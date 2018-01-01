Японцы создали препарат для лечения от гриппа за сутки

Японская компания Shionogi & Co. заявила о том, что готовит к выпуску препарат, который может убить вирус гриппа за 24 часа. Как сообщает ScienceAlert, наиболее эффективным современным препаратам на это требуется 72 часа.

Новый препарат представляет собой балоксавир марбоксил (baloxavir marboxil). Создатели лекарства утверждают, что пациенту необходима только одна доза препарата для полного выздоровления. Третья фаза клинических испытаний препарата завершилась в январе.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило производство препарата в начале февраля 2018 года. Компания-производитель ожидает официального разрешения в марте.

Если министерство выдаст разрешение, первую партию препарата планируют выпустить в мае 2018 года. Сделать выводы об эффективности препарата в «полевых условиях» удастся уже зимой 2019 года. Будет ли он продаваться в других странах, пока неизвестно.