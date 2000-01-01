Ученые открыли семью из 13 миллионов человек

Генетики построили самое большое генеалогическое древо из 13 миллионов человек - 11 поколений, живших с 1650 по 2000 год. Для этого ученые использовалы открытые данные, пишет N+1, ссылаясь на статью в журнале Science.

Группа американских и израильских ученых под руководством Джоанны Капланис из Нью-Йоркского геномного центра собрали данные о пользователях сайта Geni.com. Всего в выборку попало 86 миллионов профилей.

Исследователи проанализировали связи между участниками исследования, а также их географическую близость друг к другу.

В итоге команда Капланис получила 5,3 миллиона отдельных генеалогических древ, объединяющих пользователей между собой.

Самое большое включало 13 миллионов человек и охватывало 11 поколений. В основном это были европейцы и их потомки, переселившиеся в Северную Америку.

При анализе полученных данных ученые заметили закономерное снижение продолжительности жизни, связанное с военными конфликтами, в частности, во время Первой и Второй мировой войны, а также во время Гражданской войны в Америке.

Отмечая на карте места рождения детей, ученые определили наиболее значимые события в истории переселения людей, такие как прибытие первых колонистов на корабле Мэйфлауэр на территорию современного штата Массачусетс в 1620 году и основание британской колонии в Австралии в 1788 году.

Кроме того, выяснилось, что женщины чаще переселяются, чем мужчины, но на меньшие расстояния. В то же время, мужчины чаще, по сравнению с женщинами, рождались в других странах, нежели их потомки.

До промышленной революции (1750 год) большинство браков заключалось между людьми, жившими на расстоянии не более 10 километров друг от друга. Со временем ситуация изменилась, и уже к 1950 году среднее расстояние между населенными пунктами, где жили будущие супруги, увеличилось до 100 километров.