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Ученые нашли способ уничтожить рак с помощью вирусов

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Ученые Университета штата Мичиган разрабатывают вирусоподобные частицы Qβ, способствующие активации иммунной системы для борьбы с раком. Об этом сообщает MedicalXpress.

Отмечается, что Qβ является бактериофагом, то есть вирусом, поражающим кишечную палочку Escherichia coli. Исследователи собираются скомбинировать инфекционные частицы с ассоциированными с опухолью углеводными антигенами (TACA).

TACA представляет собой продукт нарушенного в раковых тканях процесса гликозилирования, в ходе которого остатки сахаров присоединяются к белкам или липидам.

Опухолевые углеводные антигены также участвуют в образовании метастаз - вторичных очагов злокачественного новообразования.

При комбинации Qβ и TACA такие иммунные клетки, как Т-лимфоциты, учатся распознавать углеводные антигены на поверхности раковых клеток и уничтожать последних. По словам ученых, вакцина будет испытана на собаках, страдающих остеосаркомой - типом опухолей костей, встречающихся и у людей.

Исследователи уверены, что вакцина не только затормозит рост опухолей, но и предотвратит образование метастаз.

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