Робот собрал кубик Рубика с новым рекордом

Специалист по робототехнике Бен Кац и разработчик программного обеспечения Джаред Ди Карло создали робота, способного собрать кубик Рубика за 0,38 секунды.

Американские специалисты создали робота, который собирает кубик Рубика за 0,38 секунды, что является мировым рекордом. Видео процесса сборки опубликовал в YouTube один из создателей, специалист по робототехнике Бен Кац.

В своем блоге он пишет, что перед процессом сборки компьютер анализирует ситуацию и только затем начинает вращать. Каждое перемещение головоломки на 90 градусов занимает 10 миллисекунд. Движения кубика Рубика видны только в замедленном воспроизведении. Предыдущий мировой рекорд составлял 0,637 секунды.