Ученые назвали лекарства, которые могут вызвать бесплодие у мужчин

Ученые из аргентинского Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе выяснили, что препараты, применяющиеся для борьбы с проявлениями аллергии, могут вызывать снижение мужской фертильности. Их исследование опубликовано в журнале Reproduction.

Отмечается, что во время исследования были проанализированы научные работы последних 40 лет, связанные с влиянием антигистаминных препаратов на здоровье разных животных.

Специалисты обратили внимание на то, что блокирование активности гистамина в долгосрочной перспективе оказывает отрицательное влияние на выработку тестостерона. Это, как отмечают авторы работы, может привести к изменению формы сперматозоидов, снижению их активности и количества.

Исследователи указвают на необходимость масштабных исследований на людях для понимания связи антигистаминных препаратов и фертильности. При этом они рекомендуют не злоупотреблять подобными лекарствами.