Раскрыта тайна вытянутых черепов из Германии

Ученые выяснили, кому принадлежали загадочные вытянутые черепа, найденные в ХХ веке в Германии. О своей гипотезе они рассказали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

На территории современной Баварии в ХХ веке археологи обнаружили останки 14 женщин с сильно и умеренно вытянутыми черепами. Анализ генома показал, что генетически они имели мало общего с местными жителями. Хотя эти женщины, по-видимому, прожили в Баварии долгое время перед смертью, их набор генов свидетельствовал о южноевропейском происхождении — у них явно были темные волосы и глаза, в отличие от светловолосых и голубоглазых жителей Баварии.

Сами захоронения указывают на высокое положение этих женщин в обществе. Исследователи считают, что баварские мужчины брали в жены экзотических красавиц из Болгарии и Румынии в целях укрепления политических связей. Самим женщинам в детстве особым образом перетягивали череп, и он по мере роста принимал вытянутую форму. Искусственная деформация черепа была распространена еще за тысячелетия нашей эры и в некоторых регионах популярна до сих пор.

По другой версии, браки с иностранками не имели политического значения, а женщины были вывезены в Баварию насильно и проданы местным жителям.