Профессор: «Эта зима подтверждает все теории глобального потепления»

«Думаете, что эта зима опровергает все теории глобального потепления? Нет, подтверждает. В Арктике стояла небывало теплая зима: тает Гренландия, растаял лед на трети Берингова моря», - пишет журналист и профессор ВШЭ Сергей Медведев в Facebook.

"С открытой воды поднимаются испарения, формируют воздушные потоки и гонят арктические воздушные массы к нам в Россию и Европу. В Якутии -60, в Москве лыжный сезон будет до середины апреля, в Голландии катаются на коньках по каналам, как при Брейгеле, Цюрих завалило снегом, замерзла венецианская лагуна. А все потому, что сломался глобальный кондиционер над Северным Ледовитым океаном и Арктика неумолимо умирает.

А наши инфантильные правители все играют в полярников, строят там военные базы и нефтяные платформы и мечтают о круглогодичном судоходстве по Севморпути. А еще лет через 15 мерзлота поплывет, и Север превратится в огромное болото, откуда полетят облака комаров и побегут обезумевшие белые медведи и где окончательно вымрут эндогенные народности, от чукчей и эскимосов до эвенов и юкагиров. Прав был покойный Хокинг, лет через 300 человечество истребит себя само, и взбесившийся климат добьет нас".