Ученые рассказали о новом способе борьбы с лишним весом

Группа американских ученых выяснила, что заморозка блуждающего нерва способствует снижению аппетита и помогает при борьбе с лишним весом. Их выводы опубликованы в журнале Общества интервенционной радиологии.

Отмечается, что сотрудники Медицинской школы Университета Эмори, Университета штата Нью-Йорк в Буффало и медицинского центра Университета штата Пенсильвания провели исследование с участием десяти пациентов с первой и второй степенью ожирения.

Каждому из них провели процедуру по замораживанию заднего ствола блуждающего нерва, через который в мозг поступают сигналы о голоде и в течение 90 дней наблюдали за состоянием участников эксперимента.

По результатам исследования, все участники эксперимента отметили снижение аппетита. Вес пациентов уменьшился на 3,6%, а показатели избыточного индекса массы тела упали на 14%.

Никаких осложнений и побочных эффектов после заморозки блуждающего нерва не наблюдалось. Исследователи указали, что процедура является безопасной и дает реальные результаты.

По словам главного автора работы Дэвида Пролого, исследование направлено на уменьшение силы сигнала, который пустой желудок передает в мозг.

«Мы разработали это лечение для пациентов с первой и второй степенью ожирения для того, чтобы уменьшить эффект истощения организма, появляющийся при борьбе с лишним весом», − объяснил он.

Ученые подчеркнули, что исследование является пилотным и требует дальнейшей разработки с большим количеством участников и более длительным сроком наблюдения за пациентами.