В Италии найдены останки женщины, «родившей» в могиле

В Италии ученые нашли скелет женщины, «родившей» после смерти. Останки женщины и плода были захоронены в кирпичном гробу. Необычную находку исследователи описали в журнале World Neurosurgery.

Останки женщины были найдены в городе Имола, в провинции Болонья. Женщина умерла в 7-8 веке н. э., ей было 25-35 лет. Плод находился на 38 неделе развития. Его голова и тело находились между бедер женщины, а ноги — в тазовой области, как бывает при родах.

Авторы работы считают, что столкнулись с «посмертными родами». При этом редком явлении плод выдавливается через родовые пути из матки трупа беременной женщины газами, образовавшимися в брюшной полости при гниении. В отличие от естественных родов, шейка матки не раскрывается после смерти, поэтому под давлением газов просто разрывает матку, попадая во влагалище.

Neurosurgery on a Pregnant Woman with Post Mortem Fetal Extrusion: An Unusual Case from Medieval Italy

Еще одним интересным наблюдением стало отверстие в черепе женщины, просверленное, очевидно, в медицинских целях. После операции женщина была жива еще какое-то время. Исследователи полагают, что отверстие было просверлено, чтобы избавиться от преэклампсии, один из основных симптомов которой — подъем кровяного давления до очень высоких значений. По-видимому, врачи прибегли к трепанации, чтобы снизить давление. Но, несмотря на лечение (а, может, и из-за него) женщина умерла.