Взрывчатые вещества в Латвии нейтрализует робот Теодор; он вооружен

Робот tEODor по нейтрализации взрывчатых веществ — незаменимый помощник, снижающий риск во время работ по разминированию. С его помощью проводится осмотр подозрительных предметов, уничтожение взрывчатых веществ, устранение преград и т. д., указывает Государственная полиция.

В Латвии полиция использует роботов с 90-х годов прошлого столетия. Сокращение tEODor, которое так хорошо превращается в «Теодор», состоит из первых букв слов telerob, Explosive, Ordnance, Disposal andobservation robot.

«Теодор» на фото используют саперы подразделения Omega.

Таким роботом управляют дистанционно, используя как 200-метровый кабель, так и радиосигнал, который позволяет управлять устройств с расстояния до 1000 метров. На «Теодоре» установлены камеры высокой точности, с помощью которых оператор видит происходящее на мониторе консоли.

«Теодор» вооружен. В его экипировке есть полуавтоматический карабин и водяная пушка, которой можно разбавить импровизированное взрывчатое вещество.

Также у робота есть система заморозки, которая позволяет блокировать батарею взрывчатого устройства.

Вместе с манипулятором и аккумулятором «Теодор» весит 360 кг. Он может поднять до 30 кг веса, передвигаться по поверхности, наклоненной на 32 градуса, а с опытным оператором и по наклонным ступеням в 45 градусов. Максимальная скорость — 50 метров в минуту.