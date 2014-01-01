Ученые показали «работу» клеток внутри организма

Ученые из Медицинского института Говарда Хьюза (США) объединили предыдущие разработки в области микроскопов, чтобы создать новый, позволивший показать работу клеток в живом организме в 3D-формате. Об этом сообщает National Geographic.

Группу исследователей возглавил лауреат Нобелевской премии по химии 2014 года за «развитие флуоресцентной микроскопии высокого разрешения» Эрик Бетциг.

По его словам, проблема современных флуоресцентных микроскопов состоит в том, что они используют очень яркие источники света. Такая яркость может повредить клетку или даже уничтожить ее.

Улучшив технологию световой микроскопии, ученые смогли рассмотреть клетку без повреждений.

В частности, с помощью нового микроскопа исследователи получили видео работы живых клеток в организме в высоком разрешении.

Ученые изучили клетки внутри рыбок данио-рерио: их эмбрионы прозрачны, в связи с чем за ними легко наблюдать.

На сегодняшний день микроскоп может показывать взаимодействия клеток только в прозрачных организмах. Под кожу человека он пока заглянуть не может. В то же время уже сейчас эта технология является очень перспективной.