Ученым удалось заставить жить мозг вне тела 36 часов

Ученые из США провели эксперимент, в ходе которого удалось добиться существования мозга свиньи вне тела животного на протяжении 36 часов.

Американские ученые смогли добиться того, чтобы мозг свиньи проработал 36 часов вне тела животного, пишет Газета.Ru.

Ученые использовали около 200 мозгов свиней со скотобойни и подключили их к замкнутой системе жизнеобеспечения BrainEX, которая обеспечивала мозг насыщенной кислородом кровью.

Как выяснилось, мозг способен работать вне тела более суток. Мыслить и находиться в сознании такой мозг не способен – в его работу вмешиваются вещества, не позволяющие тканям разбухать. Но ученых удивило, что миллиарды отдельных клеток в мозге оказались здоровыми и способными к нормальной активности.

Мозг свиньи имеет много общего с человеческим. По мнению ученых, дальнейшая работа в этой области позволит сохранять и мозг человека отдельно от тела.