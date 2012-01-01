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В Новой Зеландии зафиксировали рекордную волну

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: Alexei Pavlishak/TASS/Scanpix

В Новой Зеландии у острова Кэмпбелл ученые зафиксировали самую большую волну в южном полушарии, ее высота - 23, 8 метра, сообщает The Daily Mail.

Ранее рекорд был зарегистрирован в 2012 году на юге острова Тасмания. Тогда высота волны составляла 22,03 метра.

Метеорологическая служба Новой Зеландии установила специальное устройство - плавучий буй для измерения волн, работающий на солнечной энергии. Он работает каждые 3 часа в течение 20 минут.

Эта территория известна большой штормовой активностью, однако до сих волны было трудно измерить.

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