Ученые бьют тревогу: кто-то в Азии снова разрушает озоновый слой

Ученые из Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) бьют тревогу – пробы воздуха показывают, что какая-то страна в мире нарушает Монреальский протокол, выбрасывая в атмосферу запрещенное вещество. Речь о тихлорфторметан (CFC-11), который использовался в качестве хладагента в старых холодильных установках еще с 1930-х годов.

После того, как ученые установили разрушающее воздействие хлорфторуглеродов на молекулы озона, производство CFC-11 в мире было запрещено Монреальским протоколом в 1987 году.

Пробы воздуха, взятые в районе Гавайских островов, показали, что в настоящее время устойчивый спад концентрации CFC-11 прекратился и замедлился на 50% по отношению к показателям 2012 года. При этом ученые исключают возможность, что причина в еще не утилизированных старых холодильных установках. «Наиболее вероятно, что кто-то производит CFC-11, который утекает в атмосферу, — пояснил автор работы в Nature Стивен Монтцка. — Мы не знаем, почему они делают это и с какой целью – это может быть побочным продуктом какого-то химического процесса». По словам ученых, пока трудно определить местоположение источника загрязнения, но анализ воздушных течений указывает на регион Восточной Азии.