Четверг, 24 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
СТИЛЬ ЖИЗНИ ТЕХНОЛОГИИ НАУКА КОСМОС АВТО ТУРИЗМ ИСТОРИЯ

Ученые назвали угрозы ночного бодрствования

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Привычка поздно ложиться спать может привести к психическим расстройствам. Исследование шотландских ученых было опубликовано в журнале Lancet, пишет РИА Наука.

Специалисты проанализировали медицинские данные более 90 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет.

Выяснилось, что даже незначительные нарушения циркадных ритмов, вызванные повышенной активностью в ночное время суток по сравнению с дневным, могут привести к возникновению психических расстройств.

Так, среди более активных в ночное время людей риск биполярного расстройства был на 11 процентов выше, а депрессии - выше на шесть процентов.

Кроме того, любители ночного бодрствования чаще жаловались на ощущение одиночества и плохое самочувствие.

0 Комментарии