Ученые рассказали, чего лучше остерегаться при жарке шашлыка. Это может быть опасно!

Ученые предупреждают, что с началом сезона шашлыков может увеличиться риск заболевания раком, поскольку, соя поблизости у мангала, можно подвергнуть себя канцерогенным веществам, которые с помощью дыма могут через кожу попасть в организм.

Китайские ученые выяснили: чтобы избежать вредного дыма, при жарке мяса стоит одеваться по возможности полностью, чтобы не было открытого тела, а после поедания мяса стоит сразу переодеться, поскольку канцерогенные вещества могут оставаться на одежде и позже «напасть» на человека.

Как сказано в исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental Science & Technology, химикаты, которые появляются во время приготовления, очень легко могут попасть в организм человека, поэтому при жарке мяса лучше скрыться в доме и выходить на улицу только для поедания блюда.

Исследование (на англ.яз.)

Известно, что запах жареного мяса очень приятный, теперь мы знаем - это маска, за которой скрывается рак.

Когда мясо жарится при высокой температуре, из него выделяются ароматические углеводороды, которые могут вызвать генетические модификации в организме человека и в результате привести к заболеванию раком.

В основе исследования эксперимент, во время которого добровольцы или стояли на разном расстоянии от мангала, или только поедали пожаренное на нем мясо. После этого проверялась моча людей.

В результате выяснилось, что не только у тех людей, кто ел мясо, были канцерогенные вещества в моче, но и у тех, кто стоял рядом.