Физика для всех: пять шагов к тайнам Вселенной и элементарных частиц

Как просто рассказать людям о сложном: о тайнах Вселенной, теории Большого взрыва и космического масштаба явлениях, имевших место 6 миллиардов лет тому назад? А также о том, какие возможности открывает самый мощный и дорогой в мире инструментарий физиков - Большой адронный коллайдер (LHC)? И какая польза от него большой науке, всему человечеству и ... нашей маленькой Латвии?

Интерактивная выставка Европейской организации ядерных исследований (CERN) в Латвийской национальной библиотеке открылась не просто так. У Латвии в области науки большие амбиции. В частности, страна намерена присоединиться к CERN и последовательно делает шаги в этом направлении.

Целевая аудитория выставки - школьники 7 - 12 классов FOTO: Татьяна Одыня, TVNET

Выставка «CERN - ускорение науки» в ЛНБ открылась в середине мая, в тот самый день, когда Латвия подписала меморандум о сотрудничестве с этой могущественной научной организацией. Выставка бесплатна и для посетителей продлится до 4 июня. Побывав в импровизированных залах-шатрах выставки в воскресенье, Русский TVNET убедился, что даже в выходной людей здесь много.

Большой взрыв - на экранах мониторов FOTO: Татьяна Одыня, TVNET



«Ускорение науки» - выставка интерактивная, экраны мониторов, на которых смоделированы процессы, происходившие в космосе миллиарды лет назад, яркие и лаконичные иллюстрации, множество сравнений, мультимедийных пояснений и комментариев. Есть на что посмотреть! Правда, «говорит» с посетителями выставка исключительно на английском и латышском языках, но, похоже, для посетителей это не проблема.

Пять шагов в неизвестность FOTO: Татьяна Одыня, TVNET



...Процесс возникновения Вселенной наглядно показан в фильме, моделирующем физические процессы на больших мониторах. Одни проходят мимо, другие остаются послушать. Мало что смыслю в столь сложных вещах, но сопроводительный текст, похоже, как раз и рассчитан на «чайников».

Выставочные шатры в фойе ЛНБ, вид сверху FOTO: Татьяна Одыня, TVNET



Для школьников, которые приходят на выставку организованно, проводятся специальные экскурсии на более продвинутом уровне. Ученики 7 - 12 классов самые желанные гости на выставке, ведь многим из них, возможно, придется разгонять с космической скоростью элементарные частицы, ставить эксперименты, которые без сложнейшей научной инфраструктуры невозможны.

Размеры элементарных частиц представить трудно: все в сравнении FOTO: Татьяна Одыня, TVNET



Латвийские физики и инженеры имеют опыт сотрудничества в международных исследовательских программах, а Латвия намерена повышать конкурентоспособность и возможности науки. Особенно активно сотрудничество с CERN продвигает Рижский технический университет, первым заключивший договор о сотрудничестве и создавший в структуре вуза Центр физики высокоэнергетических частиц и ускорителей.

Малышам непонятно, но интересно FOTO: Татьяна Одыня, TVNET

Так что выставка, предлагающая совершить «Пять шагов в неизведанное» - еще и профориентация для школьников. Для остальных - средство удовлетворить любопытство и аргумент в пользу присоединения Латвии к странам-участницам Европейской организации ядерных исследований. Стоит удовольствие недешево: только в качестве страны-кандидата на вступление в CERN Латвия в год должна будет платить членские взносы и нести дополнительные расходы в сумме превышающие миллион евро.

Сколько элементарных частиц... в вашем теле? FOTO: Татьяна Одыня, TVNET

...Впрочем, вернемся в экспозицию, посвященную фантастическим возможностям науки. Здесь интересно: и для тех, кто в этом понимает, и кто лишь хочет составить представление о том, как сегодня исследуются элементарные частицы и для чего строятся технически сложные и дорогие ускорители.





Есть на выставке игры, доступные всем. Хотите представить, насколько малы величины, которыми оперируют физики? Или проверить, как много элементарных частиц может содержаться в... человеческом теле - в вашем, например, конкретно? Добро пожаловать к игровым мониторам выставки.

Игры... с протонами и кварками FOTO: Татьяна Одыня, TVNET

Один из импровизированных «залов» почти целиком посвящен Большому адронному коллайдеру (LHC), - объем данных, которые получают в результате экспериментов всего за год исчисляется цифрами, которые просто в голове не укладываются: 15 млн Гигабайт информации! Над этим массивом данных работают ученые более 30 стран мира, в том числе и в Латвии.