Исследователи создадут первую в мире вакцину против аллергии на кошек

Исследовательская группа, состоящая из ученых Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Венского медицинского университета, взялась за создание первой в мире генно-инженерной вакцины против аллергии на кошек. Как передают «Известия», всего известны восемь аллергенов, связанных с кошками. Новая вакцина призвана бороться с каждым из них. Проект по созданию вакцины получил название «Cats Project».

Комментирует профессор Рудольф Валента: «Для вакцины мы использовали искусственно созданные белки. Мы снизили их аллергическую активность, чтобы пациенты могли легче переносить терапию. Возможно, в будущем нашим препаратом удастся прививать беременных женщин, чтобы они передавали защиту от аллергенов своим детям». Данная вакцина более чем актуальна, ведь, к примеру, в России, у половины детей наблюдается повышенная чувствительность к кошкам. Иногда симптомы доходят до тяжелых форм астмы.





«Аллергены, связанные с кошками, это белки, которые содержатся в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности животных.

Важно, что основой будущего препарата стали не природные белки, а их рекомбинантные, то есть искусственно созданные биотехнологическими методами, версии. Впервые все восемь известных белков-аллергенов будут входить в состав вакцины. Все восемь рекомбинантных аллергенов уже созданы. Теперь мы будем изучать действие различных их комбинаций в вакцине», - комментирует заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института молекулярной медицины Первого МГМУ академик Александр Караулов.





Примечательно: вакцина подойдет и в качестве превентивного средства, и терапевтического (когда аллергия уже есть, вакцина заблокирует развитие симптомов).

По предварительным оценкам, доклинические испытания вакцины займут до трех лет, а полноценный выход средства на рынок можно ожидать не раньше, чем через пять лет.